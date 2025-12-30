На Украине заявили об ускорении наступления ВС РФ в 15 раз

В 2025 году российская армия взяла под контроль в 15 раз больше территории, чем в 2024 году, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить наступательные действия. Об этом заявил украинский волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Тенденция такова, что мы, даже пытаясь наступать и контратаковать, все равно больше теряем. Это означает, что Россия быстрее и качественнее адаптируется к той войне. Мы в долгую имеем не очень оптимистичный сценарий, если не изменим ситуацию грубо, но кардинально», — сказал он.

По словам волонтера, в 2024 году Украина утратила на 110 квадратных километров больше территории по сравнению с 2023 годом. При этом в 2025 году потери увеличились уже на 1700 квадратных километров относительно предыдущего года.

Ранее Чмут заявил, что позиции Украины на линии фронта осложняются из-за недостатка стратегических резервов и увеличения числа участков, на которых Вооруженные силы (ВС) России проводят активные наступательные действия.