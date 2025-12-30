Мосты на границе Литвы с Россией начали готовить к размещению взрывчатки. Об этом рассказали в литовском Министерстве обороны.

© ТВ Центр

Как сообщает LRT, в ведомстве заявили, что мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы.

Выбранные объекты оснащают "инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ". Аналогичным способом будут подготовлены мосты на границе Литвы и Беларуси.

Ранее в Кремле высказались относительно оголтелой политики прибалтийских государств, заложником которой оказался весь Европейский союз. До того президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россию не удастся остановить сладкими словами — только силой. Он подчеркнул, что "Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают", говоря о российской специальной военной операции.

При этом эстонская разведка признала, что Россия в настоящее время не вынашивает планы нападения ни на одну из стран Балтии или НАТО в целом. Глава Службы внешней разведки Эстонии приписал это "уважение" действиям западных государств в отношении России.