Белоусов наградил военнослужащих за профессионализм и мужество в СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Это, безусловно, высокая оценка ваших заслуг в выполнении воинского долга в очень не простой боевой обстановке. Я уверен, что вы и дальше будете с честью нести высокое звание российского солдата и российского офицера. Высокопрофессионально, мужественно, с полной самоотдачей выполнять все поставленные задачи", - отметил Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что они в непростой обстановке эффективно выполнили поставленные задачи. Он также поздравил личный состав с наступающим Новым годом и пожелал новых побед и успехов.