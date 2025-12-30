Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на сборы для защиты важных объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в документе.

Правительству РФ поручено определить перечень объектов, подлежащих защите, а министерству обороны России – перечень воинских частей, обеспечивающих проведение сборов.