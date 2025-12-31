На Украине назвали аномалией неприязнь военных к ТЦК

Военный аналитик и волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде» заявил, что Украина не смогла направить мобилизацию по позитивному сценарию, поэтому неприязнь к территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) испытывают даже военнослужащие ВСУ.

Эксперт назвал подобную ситуацию странной, отметив, что в ТЦК служат такие же военные.

«И это же какая-то аномалия, потому что мобилизация предназначена для пополнения потенциала на поле боя, для пополнения потерь для ведения войны. Не будет мобилизации — будет капитуляция!» — подчеркнул Чмут.

На Украине указали на проблемы ВСУ на фронте

Ранее стало известно, что на Украине территориальные центры комплектования захотели открывать в сельских населенных пунктах. В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы.