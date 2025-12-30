В России высказались об ударе «Орешника» после атаки ВСУ на резиденцию Путина

В ответ на попытку Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками государственную резиденцию президента России Владимира Путина может быть применено любое оружие, включая новейший ракетный комплекс «Орешник», полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ответ будет сверхтяжелым, даже, полагаю, страшным, потому что это покушение на нашу государственность. Применено может быть любое оружие, но это решает верховный главнокомандующий, высшее военно-политическое руководство страны, где, когда и что применить. Самое главное — эффективность. Главное, тут эмоциям не поддаваться, хладнокровно отработать с наибольшим эффектом для нашей страны», — высказался депутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия.

В России перечислили возможные варианты ответа на атаку на резиденцию Путина

При этом он дал понять, что произошедшее не останется без последствий. По словам министра, российские военные уже определили цели и сроки ответных действий.