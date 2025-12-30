Ночной налет на государственную резиденцию президента России Владимира Путин вызвал резкую реакцию как в России, так и в мире. Как сообщает «КП», военный эксперт, ветеран СВО Алексей Живов рассказал, как Москва может ответить на террористическую атаку.

Живов отметил, что официальные лица России не раз говорили, что Москва ведет спецоперацию, а не «в полном смысле воюет с Украиной» — такого видения РФ придерживается с самого начала боевых действий.

«Наверное, в российских элитах есть понимание, что, если мы будем оставаться в пределах нормальности, и не осуществлять такого рода диверсии, как наш противник — то таким образом завоюем симпатии сторонних наблюдателей, третьих лиц, не участников конфликта. Как, например, президента Трампа, который накануне сокрушался по поводу ударов и говорил, что слава богу, что он не дал Киеву "Томагавки"», — заявил эксперт.

При этом Живов считает, что в воздухе уже витает вопрос — когда у российских властей кончится терпение и они «начнут физически истреблять одиозных представителей киевского режима». Эксперт уверен, что такой момент настанет, а в различных спецслужбах есть много «молодых инициативных людей» с серьезной подготовкой, которых до сих пор одергивали «старшие товарищи».

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в ходе спецоперации попытка удара по резиденции не изменит ничего — там и так используются все необходимые типы вооружений. При этом по тылам еще «есть куда бить»: и по энергетическим объектам, и по инфраструктуре, и по административным зданиям.

«Ищут они повод дальше воевать, при том, что Россия готовность к долгосрочному перемирию на понятных условиях показывала. И именно в момент переговоров на юге США ВСУ наносят удар по госрезиденции на северо-западе России. Но, вообще-то, оглянитесь назад — Украина в этом конфликте все время себя так вела», — подчеркнул Живов.

Говоря о том, что налет произошел на фоне переговоров о мире, Живов напомнил, что между сторонами есть ряд противоречий. Киев требует проведения всенародного референдума перед отводом войск с территорий Донбасса, однако требует прекратить огонь на 60-90 дней. Кроме того, военный контингент Запада на Украине неприемлем для России, о чем не раз говорили официальные лица.