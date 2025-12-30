ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 50 БПЛА за сутки

Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципальных округов Белгородской области с помощью более 50 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском округе поселок Малиновка, села Бессоновка и Чайки атакованы тремя беспилотниками, два из которых сбиты и подавлены. На перекрестке дорог Бессоновка - Орловка от удара беспилотника по автомобилю ранены две женщины. После обследования в городской больнице №2 г. Белгорода у одной женщины исключили предварительные диагнозы. Вторая пострадавшая продолжает лечение амбулаторно", - написали в оперштабе.

По Борисовскому округу ВСУ выпустили три БПЛА, поврежден автомобиль, по Валуйскому округу - четыре беспилотника, повреждены частный дом и автомобиль. Краснояружский округ атакован с помощью шести БПЛА, последствий нет. Населенные пункты Шебекинского округа ВСУ атаковали с помощью 29 беспилотников, повреждены 5 машин.

Грайворонский округ атакован с помощью девяти БПЛА, в результате атаки беспилотника на автомобиль ранены две мирные жительницы, им оказана помощь, лечение продолжают амбулаторно. В Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль в городе Грайвороне 28 декабря. По информации оперштаба, после оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение. Также повреждены два частных дома.