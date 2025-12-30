Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что глава ВСУ Александр Сырский перебросил в Константиновку женщин-штурмовиков, пытаясь удержать город. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Иванникова, в подразделения ВСУ, переброшенные в Константиновку, также вошли люди с судимостями. Российский подполковник заявил, что в городе остаются около четырех батальонов, состоящих из женщин-штурмовиков и судимых украинцев.

Также, по данным Иванникова, в Константиновке присутствуют иностранные наемники ВСУ. Подполковник подчеркнул, что ВС РФ продолжают продвигаться в городе.

«ВСУ потеряют контроль над этим населенным пунктом в ближайшее время. Это осознают в Киеве, но тем не менее пытаются отсрочить эту неизбежность и не жалеют боевиков, которые погибают под Константиновской сотнями», - заявил Иванников.

Он назвал город «последним бастионом» на пути к Дружковке и полному контролю России над Донбассом. Иванников подчеркнул, что от Дружковки, важного транспортного узла, зависит снабжение оставшейся в Донбассе группировки ВСУ. «Аргументы и факты» подчеркнули, что там также находится «тайный склад оружия НАТО».

«Там находятся и складские помещения с материальными ресурсами группировки, и оружие, переданное НАТО. Поэтому за Дружковку будут держаться зубами», - заключил Иванников.

Двадцать второго декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы улучшили позиции в южной и западной частях Константиновки. Он подчеркивал, что там продолжаются городские бои.

Герасимов: в Константиновке продолжаются уличные бои

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов заявил, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.