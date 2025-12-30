Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения СВО.

Подразделения группировки войск "Запад" освободили Богуславку в Харьковской области. Село расположено на берегу реки Оскол к северо-востоку от Изюма - важного узла обороны ВСУ. военнослужащие 15-го гвардейского мотострелкового полка получили поздравление от министра обороны Андрея Белоусова.

"В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей", - говорится в телеграмме.

Подразделения войск "Днепр" теперь контролируют населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Наши военные продолжают наступление. Передовые подразделения находятся уже в 15 километрах от южной окраины города Запорожье.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили населенный пункт Диброва в ДНР. Взятие села отметил министр обороны Андрей Белоусов.