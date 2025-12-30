Инцидент с нападением на резиденцию главы российского государства Владимира Путина стал прямым следствием отчаяния Киева, усугублённого успехами российских войск на линии фронта. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал испанский социолог Даниэль Сейшо.

По его оценке, за подобными действиями стоит продуманная террористическая стратегия, цель которой — посеять хаос. Эта тактика применяется на фоне того, что Россия уверенно диктует свои условия как на поле боя, так и за столом переговоров, чётко обозначая необходимость выполнения первоначальных целей специальной военной операции.

«Это полностью террористическая стратегия, направленная на хаотизацию ситуации, в которой мы сейчас находимся: на земле РФ навязывает свои условия и за столом переговоров ясно дает понять, что требования, на которых была начата эта специальная операция, должны быть выполнены», — заявил эксперт.

По его словам, такое развитие событий категорически не устраивает ни украинское руководство, ни его западных покровителей. Особую остроту ситуации придаёт нежелание Вашингтона продолжать финансирование Киева в прежних масштабах.

Сейшо считает, что Украина обречена на поражение, и этот итог стал очевиден уже давно.