В России высказались о присвоении СВО нового статуса

Специальная военная операция может подняться в более высокий статус при действиях, которые проводятся против России, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо изменить специальную военную операцию (СВО) на Украине, присвоив ей новый статус контртеррористической (КТО). По словам парламентария, без изменения статуса спецоперации невозможно достичь ее целей и установить прочный мир на Украине.

Депутат отметил, что изначально поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи СВО не изменились, поэтому на сегодня нет смысла менять название операции на Украине. Он также напомнил, что специальная военная операция — это в том числе и юридическое название, обусловленное соответствующими пунктами, кроме того, контртеррористическая операция имеет более низкий статус, чем СВО.

«СВО подразумевает уничтожение главарей любого режима, с которыми идет военный конфликт. Так что здесь я не думаю, что есть смысл менять название, потому что придется слишком многое менять. То есть КТО — это понижение статуса. Мы же еще воюем практически с 50 странами, которые поставляют оружие, инструкторов, боевую технику, солдат, дают использовать свои технические возможности», — объяснил Колесник.

Парламентарий добавил, что если произойдет что-то экстраординарное, то статус СВО может быть повышен. В таком случае, продолжил он, всем террористическим группировкам, которые в том числе и в западных странах находятся, придется очень сильно волноваться.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом Дональду Трампу, и тот разозлился.