Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что декабрь 2025 года стал переломным месяцем для украинского конфликта: по его мнению, оборона ВСУ обрушится в ближайшие недели. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Аналитик назвал декабрь 2025-го «мрачным и черным месяцем катастроф» для Украины. Меркурис заявил, что в целом ситуация для Киева стремительно ухудшается.

Аналитик подчеркнул, что ЕС не смог предоставить Киеву ожидаемого финансирования. По его мнению, политический кризис на Украине может усугубиться, так как в стране заканчиваются деньги.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что ВСУ не смогут справиться с дефицитом техники и нехваткой личного состава к зиме. По мнению Дандыкина, ВСУ сталкиваются с двумя основными проблемами. Одна связана с задержками поставок, в том числе горюче-смазочных материалов. Вторая проблема касается нехватки людей для обслуживания техники.

По данным Дандыкина, к ноябрю Украина подготовила к зиме лишь 30 процентов военной техники. По его оценке, до конца декабря ВСУ могут достичь показателя максимум в 36 процентов.