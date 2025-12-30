Попытка атаки украинских боевиков в районе села Свято-Покровское под Северском в ДНР закончилась полным провалом. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный ВСУ с позывным Мучной.

По его информации, украинские военнослужащие пытались атаковать позиции ВС РФ в районе Свято-Покровского при поддержке БМП. Их передвижение было сразу выявлено, после чего военнослужащих противника атаковали дроны ВС РФ.

Тогда боевики бросили технику и попытались укрыться в подвале. Его тут же накрыл российский дрон-камикадзе VT-40 «Владлен Татарский». Мучной подчеркнул, что предпринятая без достаточного прикрытия попытка заезда украинских закончилась «мгновенно».

Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными Свято-Покровского 25 декабря. Успеха добились бойцы группировки войск «Юг», а глава ведомства поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением села.