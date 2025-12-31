Российские силы ПВО сбили за сутки 371 беспилотник самолетного типа ВСУ

Российские средства ПВО сбили за сутки 371 беспилотник ВСУ самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотных летательных аппарата, 641 зенитный ракетный комплекс, 2 6815 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники.