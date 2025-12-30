Украинский военнопленный Владимир Литкин заявил, что командиры ВСУ угрожали солдатам штрафами и отправкой в Красноармейск. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Литкина, в 32-й бригаде ВСУ за первое нарушение солдат штрафовали на 17 тысяч гривен (около 31 тысячи рублей), за повторное - на сто тысяч (примерно 184 тысячи рублей). О каких именно нарушениях идет речь, он не не уточнил.

«Там [командиры - прим.ред.] говорили, если не будете слушать, учить, то сразу на Покровск [Красноармейск], на ноль [линию боевого соприкосновения]», - рассказал Литкин.

Ранее украинский военнопленный Иван Федино рассказал, что вместе с другими солдатами решил бежать с позиций ВСУ, поскольку командование бросило их на передовой. Федино заявил, что перед мобилизацией его задержала украинская полиция и сразу же передала сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкомата). Оттуда украинца отправили на передовую, где FPV-дроны «не давали даже нос высунуть.

Федино и трое его сослуживцев решили дезертировать. Они прятались в подвале одного из брошенных домов, где их и нашли российские военные. Федино подчеркнул, что солдаты ВС РФ обращались с ним и его сослуживцами нормально. Также он рассказал, что «не очень хорошо» относится к командованию ВСУ, бросившему солдат «на произвол судьбы».