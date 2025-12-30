Белоусов подписал приказ о призыве граждан на военную службу в 2026 году

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан Российской Федерации на военную службу в 2026 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно документу, командующие войсками военных округов и военные комиссары должны совместно с органами власти субъектов страны и местного самоуправления обеспечить организацию и проведение призыва с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие военной службе в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Они будут направляться в Вооружённые силы, а также другие войска, воинские формирования и органы.

Тем же приказом предусмотрено увольнение с военной службы военнослужащих, у которых истёк установленный срок службы по призыву.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году 261 тыс. человек на срочную военную службу.

Также сообщалось, что в ходе осеннего призыва 2025 года в Вооружённые силы и другие воинские формирования были направлены 135 тыс. человек.