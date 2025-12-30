ВС РФ синхронно ударили по целям ВСУ в Харькове и Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер» по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Харькове и Одессе. Цели были атакованы синхронно, пишет «Военное обозрение».

Также ночью и утром российская авиация нанесла бомбовые удары по силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска в Харьковской области. Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Кроме того, «Герани» поразили энергетические объекты в Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях, после чего в этих регионах начались перебои в электроснабжении.

Стали известны цели ночных ударов по Одессе

Российские войска накануне переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК на Украине. Основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов. В результате атаки в украинской столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры заявили, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.