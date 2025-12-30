Ми-34М1 совершил первый полёт с российским двигателем ВК-650В

Об испытаниях лёгкого многоцелевого вертолёта рассказали в Минпромторге.

В министерстве уточнили, что Ми-34М1 — это модернизированный вариант лёгкого вертолёта семейства Ми-34С.

ВК-650В — первый отечественный двигатель для лёгких воздушных судов взлётной массой до четырёх тонн. Устройство оснащено современной цифровой системой автоматического регулирования. Двигатель разработали в Объединённой двигателестроительной корпорации в короткие сроки; он уже готов к серийному производству.