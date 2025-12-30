Удары по тыловым объектам ВСУ этой ночью нанесла наша армия. Взрывы гремели в Харькове и Одессе, а в подконтрольном противнику Запорожье повреждён объект промышленной инфраструктуры. На Сумском участке спецоперации враг теряет оборонительные рубежи под натиском "Северной" группировки. И в нашем военном ведомстве опубликовали кадры боёв за Степногорск.

Доклады об освобождении населенных пунктов по всей линии фронта звучат уже ежедневно. Накануне подразделения группировки "Запад" заняли Диброву в ДНР и нанесли мощный удар артиллерией и беспилотниками по позициям ВСУ, в целом ряде сел обеспечив дальнейшее продвижение штурмовиков в направлении Славянско-Краматорской агломерации. А севернее, в Харьковской области бои идут западнее Купянска.

Сегодня Минобороны опубликовало рассказ штурмовиков группировки "Днепр" об освобождении населенного пункта Степногорск в Запорожской области.

После ночной артподготовки ставропольские десантники с разных сторон начали продвижение к поселку. Удары градов по площадям заставили украинских боевиков скрываться в подвалах разрушенных зданий, но и там их настигали наши бойцы, забрасывая рюкзаками со взрывчаткой.

Бойцы рассказывают - помогала и погода. Туман и снег не давал противнику ориентироваться. Зато, когда над селом был поднят российский флаг, это четко зафиксировал наш беспилотник.

После освобождения Гуляй Поля движутся дальше на запад подразделения группировки "Восток". Их поддерживает артиллерия - уничтожает пункты управления БПЛА противника. А штурмовики группировки "Центр" развивают наступление западнее Красноармейска. Несколько дней назад были ликвидированы последние очаги сопротивления ВСУ в Димитрове. Минобороны опубликовало рассказ наших военнослужащих, как это происходило.

Разрозненные группы боевиков уничтожили наши штурмовики. А расчеты РСЗО "Град" сорвали дальнейшие попытки ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении.