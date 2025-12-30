Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил командующим войсками военных округов и военным комиссарам обеспечить совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления организацию и проведение круглогодичного призыва в армию с 1 января по 31 декабря 2026 года. Соответствующий приказ Минобороны опубликовало в Telegram.

Согласно документу, мероприятия коснутся мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Этим же приказом Белоусов поручил уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Ранее в России досрочно завершился последний осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента Владимира Путина, на срочную службу в Вооруженные силы страны и другие войска призваны 135 тысяч граждан.

В 2026 году в России пройдет первый круглогодичный призыв. Соответствующий закон глава государства подписал в ноябре. 29 декабря был опубликован указ президента о начале призывных мероприятий с 1 января 2026 года. Они коснутся как минимум 261 тысячи граждан.

По словам соавтора закона о круглогодичном призыве депутата Госдумы Андрея Картаполова, система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга». Проведение мероприятий в течение всех 12 месяцев позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.