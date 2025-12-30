Атаку беспилотниками на резиденцию президента Владимира Путина могли осуществить местные спящие ячейки, которые по команде проснулись и осуществили этот пуск, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Эксперт отметил, что такое большое количество беспилотников могли свозить в определенное место в течение нескольких лет. Размещаться такие базы могли в СНТ, на дачах или каких-нибудь пунктах в лесу.

«Туда это свозится и собирается, потом по команде выставляется и делается запуск. Любой беспилотник с радиусом 100 километров способен нанести такие удары», — прокомментировал Матвийчук.

В России заявили об ответе после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. В то же самое время глава МИД Сергей Лавров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже готовят ответ Украине.