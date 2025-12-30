Расчет буксируемой пушки М-46 поразил укрепленные позиции ВСУ на Красноармейском направлении. О работе артиллеристов в своем сюжете рассказал корреспондент Артем Желтиков.

На позиции съемочная группа выдвигалась ранним утром - в так называемое «серое время», когда у операторов вражеских дронов проходит пересменка. Даже в этих условиях небо остается опасным, а любое промедление может стоить слишком дорого. На подъезде к огневой точке сопровождающие провели инструктаж прямо на ходу, а плотный туман позволил добраться без происшествий.

К позиции добирались пешком, соблюдая дистанцию в 10 - 15 метров между людьми, поскольку любое скопление становится целью для беспилотников. На месте группу встретил расчет 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». По словам корреспондента, основная работа расчета сейчас сосредоточена на укреплениях противника, расположенных уже за Красноармейском.

«Просто работаем по противнику, но, когда попадаешь все равно радуешься. Поставлена задача, она выполнена. А так все стабильно - работаем», - сказал командир орудия Алексей Дзюбенко с позывным Дзюба.

После взятия под контроль Димитрова и Родинского подразделения группировки войск «Центр» продолжают развитие наступления в направлении Доброполья. Этот район ранее использовался ВСУ как тыловой и логистический узел в Красноармейско-Димитровской агломерации. По словам военнослужащих, уничтожение укреплений позволяет выравнивать линию боевых действий и высвобождать дополнительные силы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.