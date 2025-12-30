Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Т-64 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы FPV-дронов центра «Рубикон».

Уточняется, что танк был обнаружен в районе населенного пункта Гришино на территории Донецкой Народной Республики. Вначале дроноводы вскрыли маскировку, с помощью которой боевики пытались спрятать Т-64, а потом нанесли удары.

Кадры объективного контроля позволяют убедиться в том, что после ряда попаданий российских беспилотных летательных аппаратов украинский танк загорелся.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили танк M1A1 Abrams. Это произошло в районе города Красноармейск на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.