Москалькова призвала Украину прекратить безнравственный отбор пленных

Украине в первую очередь следует забирать тех своих военнослужащих, кто продолжительное время находился в российском плену, и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Об этом заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, безнравственно делать какой-то выбор, необходимо осуществлять взаимное возвращение военнослужащих как можно быстрее, в больших объемах, независимо от их звания.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что достигнутые с Украиной договоренности в Стамбуле позволили вернуть в РФ около 2,3 тыс. российских военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Россия в свою очередь вернула Украине порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц.

По словам замглавы МИД, на Украине до сих пор удерживаются 12 граждан, насильно угнанных из Курской области.