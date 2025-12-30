Минобороны впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"

В Беларуси прошла торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного российским подвижным грунтовым ракетным комплексом "Орешник". Об этом рассказали в Министерстве обороны России во вторник, 30 декабря.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в Беларуси заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих, которым предстоит работать с комплексом.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.

Ранее президент России и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин рассказал, что новейшие образцы вооружения обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Российские специалисты продолжат работать над последними разработками и улучшать их.

MWM: "Орешник" сможет поражать цели по всей Европе и в Атлантике

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о готовности отказаться от размещения "Орешника", если на аналогичный шаг решатся европейские государства. Политик подчеркивал, что размещение этих ракет на территории Беларуси не представляет угрозы для других стран – это исключительно мера безопасности.