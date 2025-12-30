Минобороны Украины предложили подсчитать оставшееся у страны время

Минобороны Украины нужно подсчитать время, оставшееся у страны до коллапса. Об этом заявил украинский волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

© Lenta.ru

Отвечая на вопрос о том, приближается ли фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к коллапсу, он предложил посчитать необходимое и имеющееся количество солдат, учитывая потери, случаи самовольного оставления частей, и прирост численности войск от мобилизации.

«Это хорошее упражнение для Министерства обороны, Генерального штаба, Офиса президента — посчитать честно для себя, сколько реально у нас еще есть времени. А дальше понять, что с этим временем можем делать», — сказал волонтер.

По его словам, ранее таким никто на Украине не занимался, однако после серии разговоров с его участием в Минобороны страны и офисе президента заявили, что попробуют провести такие подсчеты. При этом Чмут подчеркнул, что остается вопрос о достоверности данных, которые будут использовать официальные власти, так как на высоком уровне опасаются рассказывать о плохих новостях.

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление широким фронтом в Сумской области. Утверждается, что оперативная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке продолжает ухудшаться.