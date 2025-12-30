Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина могла быть проведена с участием ЕС. Как сообщает РИА Новости, на это намекнул экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

По мнению бывшего советника, сейчас мира на Украине хочет и Трамп, и Путин.

«Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС», — добавил он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря попытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотника. Все дроны уничтожили с помощью сил ПВО.

Лавров отмечал, что на фоне террористической атаки Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США. При этом переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.