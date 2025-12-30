Зеленский оценил шансы Украины победить без поддержки США

Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет победить в конфликте без военной поддержки Соединённых Штатов. Особенно это касается защиты воздушного пространства.

«Можем ли мы победить без поддержки США? Нет. Без поддержки США мы не сможем защитить небо. И даже сейчас это сложно», — уточнил он в интервью американскому телеканалу Fox.

Зеленский пояснил, что американские системы ПВО помогают украинской армии бороться с российскими беспилотниками и ракетами. Также Украина закупает у Штатов артиллерию и снаряды.

Ранее Зеленский пообещал, что уйдёт из власти после завершения конфликта на Украине.