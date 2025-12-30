Йемен разорвал оборонное соглашение с ОАЭ и ввел чрезвычайное положение

Власти Йемена разорвали оборонное соглашение с ОАЭ. Соответствующий указ подписал глава президентского совета республики.

Также на территории страны введено чрезвычайное положение сроком на 90 дней. Кроме того, власти потребовали вывода войск с территории страны в течение 24 часов.

Утром 30 декабря сообщалось о том, что силы арабской коалиции нанесли авиаудар по йеменскому порту Эль-Мукалла. Гавань была атакована под предлогом борьбы с сепаратистами.

Также коалиция обвинила Йемен в нарушении соглашения о перемирии и достижении мирного решения, а также соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.