В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил западнее Гуляйполя и под Купянском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 30 декабря.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник самолетного типа «Молния» уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Купянском (Харьковская область), сообщили в Минобороны РФ. Беспилотник, оснащенный осколочно-фугасным зарядом, преодолел воздействие средств радиоэлектронной борьбы и ПВО и успешно поразил цель.

Удар «Гиацинта»

Российская буксируемая пушка «Гиацинт-Б» уничтожила пункты управления дронами ВСУ западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны. Пункты ВСУ и расчеты, обеспечивавшие их работу, были выявлены воздушной разведкой.

Артиллеристы нанесли удары по целям, все они были поражены. В Минобороны подчеркнули, что это нарушило управление беспилотной авиацией ВСУ и снизило украинские возможности по ведению разведки, корректировке огня и применению ударных дронов.

Операция у Гуляйполя

Операторы дронов ВС РФ уничтожили гексакоптеры и средства управления ВСУ западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны России. В частности, были уничтожены тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», направлявшиеся в район Гуляйполя. Кроме того, ВСУ лишились антенн управления.

Удар «Мсты»

Российские гаубицы «Мста-Б» уничтожили укрепленный пункт ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка ВС РФ обнаружила подземный укрепленный пункт временной дислокации. По указанным координатам были нанесены прицельные удары, цель была поражена.

Операция Ка-52м

Российский боевой вертолет Ка-52м ликвидировал живую силу ВСУ и уничтожил украинскую бронетехнику, заявили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». После нанесения удара Ка-52м выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«Деградация ВСУ»

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в декабре командование ВСУ пыталось компенсировать нехватку солдат низкоквалифицированными кадрами. Марочко указал, что на фоне этого ВСУ потеряли несколько стратегически важных населенных пунктов. Подполковник заявил, что декабрьская ситуация на поле боя говорит о «деградации украинских войск».

Наемник о потерях ВСУ

Воевавший за ВСУ британец Френсис Стил заявил, что украинские силы несут огромные материальные потери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его блог.