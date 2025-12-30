Киев переступил черту: раскрыты три возможные версии атаки на резиденцию Путина

29 декабря Украина использовала 91 ударный дрон для атаки на государственную резиденцию президента Владимира Путина на Валдае. «Царьград» разобрал три версии произошедшего.

Целью атаки стала резиденция «Долгие Броды» в Новгородской области. Системы ПВО сбили все дроны — никто не пострадал, ущерба от обломков не зафиксировано. Сам факт атаки стал подтверждением перехода Киева к откровенному государственному терроризму.

Произошел инцидент в период интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что подобные безрассудные шаги Киева направлены на срыв дипломатического прогресса. Без ответа Россия это не оставит.

Путин лично проинформировал президента США Дональда Трампа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, глава Белого дома был искренне шокирован и возмущен действиями Владимира Зеленского.

«Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты "Томагавк"», — сказал американский лидер.

Телеканал отмечает, что после произошедшего в Сети появились три версии. По первой — атака была якобы придумана. Этот нарратив разгоняется западными СМИ и иноагентскими ресурсами, а также самим Зеленским. В этом варианте все произошедшее — постановка, якобы согласованная между Путиным и Трампом.

Это якобы позволяет России диктовать более жесткие условия: например, без компромиссов по территориям и нейтралитет Украины. Согласно версии, для Зеленского это удар, а Вашингтон может от него дистанцироваться.

«Не знаю, что приходит в голову людям, объявляющим атаку на резиденцию нашего лидера неким фейком, придуманный хитроумным Путиным, чтобы заранее оправдать будущие удары по киевским правительственным объектам, а наивный Трамп в это бы поверил. Это полная глупость. Однако здесь есть, пожалуй, малая толика здравого смысла, заключающаяся в том, что президенты России и США, каждый со своей стороны, ведут достаточно искренний диалог. И пусть позиции России и США во многом не совпадают, но места для фейков в этом диалоге нет», — прокомментировал предположения публицист Владимир Головашин.

Согласно второй версии, за атакой стоят британские спецслужбы, которые действуют в обход США — очевидно, что Лондону не нравится конструктивность переговоров между Москвой и Вашингтоном. В украинских структурах много офицеров и советников из Великобритании, которые способны организовать масштабную провокацию даже без прямого приказа Зеленского.

Публицист Юрий Голубь не сомневается, что атака была организована не только украинскими спецслужбами. При этом цели она не достигла — заявление Лаврова показывает, что переговоры между РФ и США продолжаются, процесс не сорван. Украина же окончательно покинет обсуждение, превратившись из субъекта в объект.

В США предупредили Украину о мощном ответе из-за атаки на резиденцию Путина

Третья версия предполагает, что дроны были настоящими, однако Зеленский промахнулся. Если глава киевского режима пошел на этот шаг, то он демонстрирует его отчаяние: время работает против Киева, ВСУ нуждаются в передышке, а Трамп не готов бесконечно поддерживать Украину.

«Однако нет большой разницы, вторая ли версия более истинная, или же третья. Киевский режим вызвал на свою голову не только дождь проклятий. Это как раз там переживут, а вот переживут ли симметричный ответ России – большой вопрос. По крайней мере наше военно-политическое руководство от этого больше ничто не удерживает», — подчеркнул Головашин.

Вне зависимости от того, чья именно воля стояла за атакой, это событие стало катализатором, которое изменило ландшафт переговоров. Киев переступил последнюю черту, не только предоставил Москве абсолютное моральное и юридическое право на жесткое возмездие, но и стратегически удалился из дипломатического процесса.