На Украине признали продвижение российских войск в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Сумской области, в частности около населенного пункта Андреевка. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на украинский аналитический портал Deep State.

«У РФ продвижение в Сумской области, около Андреевки», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что наступление ВС России фиксируется в районе населенных пунктов Мирноград и Северск в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление широким фронтом в Сумской области. Утверждается, что оперативная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке продолжает ухудшаться.