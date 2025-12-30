На участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил Украины отказываются выполнять приказы о контратаках.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в связи с этим противник активно укрепляет оборонительные рубежи и минирует подступы к своим позициям с использованием дистанционных средств.

Российские военные нанесли превентивный удар по скоплению ВСУ

Напомним, что командование ВСУ направляет на оборону Сумской области необученных пограничников, прямо заявляя им, что они не выживут.

Ранее сообщалось, что Путин поручил продолжить создание зоны безопасности на границе в 2026 году.