Ответ Киеву на атаку резиденции описали словами «Орешник» покажется невинным фейерверком»

Россия ответит Киеву за атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина оружием, рядом с которым удар «Орешника» покажется невинным фейерверком. Такими словами описал дальнейшие действия российской стороны военный корреспондент Александр Коц, его слова приводит «Комсомольская правда».

«Возможно, сейчас мы наблюдаем поворотный момент в специальной военной операции, когда противник своими же руками срывает последние ограничители. Я много раз писал, что рано или поздно этот хуторской наполеон [президент Украины Владимир Зеленский] выйдет из-под контроля и проколется. И вот, пожалуйста», — отметил Коц, комментируя попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по резиденции Путина.

По мнению военкора, такое событие должно полностью развязать руки Москве.

В США предупредили Украину о мощном ответе из-за атаки на резиденцию Путина

«С учетом скорости и расстояния, дроны запускались часа за три до начала встречи Зеленского с Трампом. Очевидно, к финальной пресс-конференции лидер Украины собирался всех удивить. Не вышло», — обратил внимание он.

Мир, задержав дыхание, ждет ответа России на этот шаг, уверен Коц, и масштабы ответа определит президент РФ. Военкор выразил надежду, что он будет убедительным и сокрушительным.

«В одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы должны влететь в форточку главы ГУР [Кирилла] Буданова* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главы СБУ [Василия] Малюка** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), главы ВСУ [Александра] Сырского… Надо приступить к уничтожений лиц, принимающих решения на территории Украины», — призвал эксперт.

Военкор добавил, что ответная атака может продемонстрировать всему миру новые российские вооружения, испытав их в реальных боевых условиях.

«Чтобы удар «Орешника» по Южмашу показался всем невинным новогодним фейерверком», — заключил он.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.