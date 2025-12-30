Сырский прокомментировал сроки продолжения СВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что «зачистка продолжится в 2026 году». Заявление прозвучало в интервью украинскому «24 каналу».

Кроме того, Сырский уточнил, какие объекты необходимо уничтожить. По его словам, украинские солдаты продолжат активные боевые действия вблизи Купянска и сосредоточатся на ликвидации российских позиций на северных и восточных подступах к городу. Действия будут продолжаться в определенных районах и иметь четкие приоритеты, подчеркнул он.

Сырский заявил о расследовании потери ВСУ контроля в Гуляйполе

Ранее Сырский назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Главком также подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым.