На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Харькове

В ночь на вторник, 30 декабря, в двух украинских городах — Одессе и Харькове — прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В ночь на 27 декабря Украину атаковали почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы». В результате удара в Киеве пропал свет, также фиксировались перебои с теплоснабжением.