Противолодочный Boeing P-8A Poseidon США пролетел над Черным морем

Газета.Ru

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел над Черным морем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Патрульный самолет США пролетел над Черным морем
© Global Look Press

По информации агентства, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма по направлению к Сочи, и затем полетел в обратную сторону.

P-8A Poseidon — это современный многоцелевой патрульный и противолодочный самолет ВМС США, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800. По состоянию на конец 2025 года он остается основным инструментом США и стран НАТО для контроля морских пространств, разведки и борьбы с подводными лодками.

Самолет-шпион ВВС США заметили над Черным морем

В декабре была зафиксирована высокая активность патрульного самолета. P-8A регулярно совершают многочасовые вылеты из авиабазы Сигонелла (Сицилия), часто при поддержке самолетов-заправщиков KC-135T для увеличения времени патрулирования. Он курсирует в международном воздушном пространстве вдоль побережий Румынии и Болгарии, а также выдвигается на восток для мониторинга акватории вблизи Крыма, Новороссийска, Сочи и Керченского пролива.

Ранее Турция приняла меры защиты против отклоняющихся от курса БПЛА в Черном море.