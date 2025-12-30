Сырский сделал признание о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Об этом он заявил в интервью украинскому «24 каналу».

Он отметил, что обстановка на поле боя «сложная, как и в прошлом году», но украинские войска «продолжают бороться фактически на всех участках фронта».

Сырский отреагировал на призывы отводить солдат ВСУ от Красноармейска ради их спасения

Главком также подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым. По его словам, в сложившейся ситуации украинцам необходима выдержка и понимание.

Ранее Сырский раскритиковал призывы отводить войска от Красноармейска ради спасения жизни солдат.