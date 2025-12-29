Сырский отреагировал на призывы отводить солдат ВСУ от Красноармейска

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отреагировал на призывы отводить войска от Красноармейска ради спасения жизни солдат.

© Global look

Он назвал такую логику глупой, поскольку отступать некуда, его комментарий приводит «Чесні новини України» в Telegram-канале.

«Это глупо. Вопрос-куда отходить? В чистое поле? И что дальше? Дальше отступать и искать новый населенный пункт?» — посетовал главнокомандующий ВСУ.

Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

Сырский также объяснил, почему украинские войска были разгромлены на гуляйпольском направлении. По его словам, одна из бригад ТРО во время боев не выдержала натиска противника.