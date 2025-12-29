Хуситы пригрозили Израилю ударами по еврейским объектам в Сомалиленде

Лидер шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что любое израильское присутствие в Сомалиленде будет считаться "военной целью" для их

"Мы считаем любое израильское присутствие в Сомалиленде военной целью для наших вооруженных сил, поскольку это представляет агрессию против Сомали и Йемена и угрозу безопасности региона", - заявил лидер хуситов.

Он предупредил о серьезных последствиях этого шага, назвав признание Сомалиленда "враждебной позицией, направленной против Сомали и его африканского окружения, а также Йемена, Красного моря и стран на обоих его берегах".

Израиль в минувшую пятницу первым в мире объявил об официальном признании Сомалиленда.

Региональные аналитики отмечают, что сближение с Сомалилендом даст Израилю лучший доступ к Красному морю, позволяя наносить удары по хуситам в Йемене.