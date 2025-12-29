США направили к Венесуэле семь эскадрилий истребителей

США направили в Карибское море семь эскадрилий боевых истребителей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The War Zone.

Самолеты были направлены на базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. В общей сложности там развернули около 80 истребителей, а также группу тяжелых ударных беспилотников. Все боевые машины расположены как на местных базах, так и на кораблях.

Уточняется, что 14 из отправленных к Венесуэле истребителей это F-35A Lightning II, а еще 10 — F-35B. Кроме того, на базе уже размещена эскадрилья из шести истребителей вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier, а в водах Карибского моря находится атомный авианосец ВМС США USS Gerald Ford, на борту которого расположены еще 48 боевых истребителей F/A-18F Super Hornet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США рассматривали войну с Венесуэлой для депортации иностранцев.