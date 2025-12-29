В Москве раскрыли цель Украины при ударе БПЛА по госрезиденции Путина

Украина вместе с представителями стран Запада хочет сорвать мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

Так во внешнеполитическом ведомстве РФ отреагировали на попытку Киева атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) госрезиденцию президента России Владимира Путина. Она была предпринята в ночь на 29 декабря.