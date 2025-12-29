Герасимов сообщил Путину о рекорде ВС России в декабре

В декабре Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль более 700 квадратных километров территорий и 32 населенных пункта. Это рекорд за 2025 год, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время совещания с президентом Владимиром Путины о ситуации в зоне СВО.

«[Это] является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год», — сказал Герасимов.

Он отметил, что всего в этом году под контроль российских войск перешло 6 640 квадратных километров территории и 334 населенных пункта.

29 декабря Владимир Путин в Кремле провел совещание по ситуации в зоне спецоперации на Украине. По словам главы государства, российские войска успешно продвигаются вперед, тем временем ВСУ отступают по всей линии фронта.

До этого Путин заявлял, что темпы наступления российских военных на поле боя сводят к нулю заинтересованность России в том, чтобы ВСУ выводили войска с подконтрольных им территорий в рамках мирного договора. Президент в очередной раз подчеркнул, что если Украина не хочет «закончить дело миром», то Россия добьется своего вооруженным путем.