Раскрыто, почему Зеленский не хочет выводить войска из Донбасса

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский будет затягивать решение о выводе войск из Донбасса до критического положения ВСУ, поскольку отказывается брать на себя ответственность за потерю ДНР. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что Зеленский берет на себя ответственность и принимает решения, которые должен принимать президент страны, только когда это выгодно ему. А когда не выгодно, ссылается на необходимость проведения референдумов и так далее.

По мнению экс-нардепа, когда армия России продвинется дальше, в переговорах начнут звучать другие требования.

Ранее Зеленский прокомментировал в своем телеграмм-канале требование России вывести войска из Донбасса. Глава киевского режима не стал утверждать, что он не будет этого делать.