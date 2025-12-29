Герасимов заявил о наступлении ВС РФ в направлении Славянска широким фронтом
Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
«Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.
Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.