Герасимов заявил о наступлении ВС РФ в направлении Славянска широким фронтом

Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.

Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.