Командующий «Югом» рассказал о ситуации около Константиновки

Военнослужащие подразделений группировки войск «Юг» продолжают зачистку северо-восточных окраин Константиновки и Константиновского металлургического завода. Об этом в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину во время совещания сообщил командующий группировкой Сергей Медведев.

"В Константиновке соединение части третьего армейского корпуса продолжает зачистку северо-восточных окраин населенного пункта», — заявил военачальник.

Он уточнил, что ВС РФ удалось взять под свой контроль территорию завода «Стройстекло», продолжая освобождение Константиновского металлургического завода.

Стоит отметить, что во время совещания начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о том, что с начала этого года российской армии удалось взять под свой контроль 334 населенных пункта.