Зеленский прокомментировал требование России вывести войска из Донбасса

Владимир Зеленский прокомментировал в своем телеграмм-канале требование России вывести войска из Донбасса. Глава киевского режима не стал утверждать, что он не будет этого делать.

Зеленский заявил, что у Украины есть «своя земля, своя территориальная целостность».

Он также отметил, что Киев будет действовать в соответствии с интересами Украины.

Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса в ходе СВО

Ранее Зеленский высказался о переговорах с Россией. Он заявил, что Украина готова к прямым переговорам с РФ, но при участии США и Европы.