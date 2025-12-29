Зеленский прокомментировал требование России вывести войска из Донбасса
Владимир Зеленский прокомментировал в своем телеграмм-канале требование России вывести войска из Донбасса. Глава киевского режима не стал утверждать, что он не будет этого делать.
Зеленский заявил, что у Украины есть «своя земля, своя территориальная целостность».
Он также отметил, что Киев будет действовать в соответствии с интересами Украины.
Ранее Зеленский высказался о переговорах с Россией. Он заявил, что Украина готова к прямым переговорам с РФ, но при участии США и Европы.