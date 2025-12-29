Украинская армия на данный момент отступает везде, по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания в понедельник с генералами.

«Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», — заявил глава государства.

Он также добавил, что освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с планом СВО, ВС РФ уверенно продвигаются вперед, ломая оборону ВСУ.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что российские войска наступают почти по всей линии боевого соприкосновения. При этом ВСУ не проводят наступательные операции и находятся только в обороне, пытаясь остановить атаки армии РФ.

