Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, отметил перспективы полного освобождения территории Донбасса в ходе СВО. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, глава государства сделал ряд заявлений о ситуации на линии фронта в ходе встречи с военачальниками, заслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.

Министр обороны, в частности, заметил в своем выступлении, что все идет по плану, очень динамично.

Белоусов уточнил, что «даже с опережением темпов, которые планировались еще изначально».